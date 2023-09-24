Нападающий «Зенита» Изидор ответил своим критикам

Новичок петербургского «Зенита» Вильсон Изидор, перешедший в стан «сине-бело-голубых» на правах аренды из московского «Локомотива», высказался о критических высказываниях в свой адрес.

«Когда подписал контракт с «Зенитом», то получил много сообщений, которые меня задели. Своим празднованием хотел показать тем, кто писал мне, что я не обращаю внимания на их слова», - приводятся слова французского нападающего в социальных сетях петербургского клуба.

Напомним, что питерцы арендовали Изидора до конца сезона. В ближайшем матче «Зенит» на своем поле примет «Локомотив». Встреча состоится сегодня, 24 сентября.