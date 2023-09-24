Смородская: «В этом сезоне хоть какая-то интрига существует»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об интриге в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что на данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляют «Крылья Советов» и «Краснодар», в активе которых по 18 очков. Следом идёт действующий чемпион страны «Зенит», отстающий от своих конкурентов на один балл.

«В этом сезоне хоть какая-то интрига существует. «Краснодар» бросил вызов «Зениту». Хочется, чтобы «быки» лидировали как можно дольше. Но, скорее всего, «Зенит» рано или поздно вновь вернётся на первую строчку», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 24 сентября, против «Локомотива». Начало — в 16:30 по московскому времени.