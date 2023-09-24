«Пари НН» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В девятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Оренбург
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Протокол игры
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Карапузов Владислав•Калинский Николай•Майга Мамаду•Трошечкин Александр•Стаматов Матео•Севикян Эдгар•Зе Турбо Жозе
Сысуев Николай•Адамов Арсен•Сиваков Михаил•Гойкович Ренато•Сидоров Максим•Вера Лукас Габриэль•Перес Матиас•Башич Иван•Марин Джимми•Обухов Владимир•Мансилья Брайан Эсекиэль
24 сентября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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