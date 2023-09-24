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Агент: «Уход Барриоса из «Зенита» зимой невозможен»

24 Сентября 2023 • 13:23 Комментировать

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался касательно будущего своего клиента.

«Независимо от того, какие предложения по Вильмару поступят зимой, мы не будем их рассматривать. Он хочет выиграть еще один титул с «Зенитом». Уход зимой невозможен», - передает слова агента Sport24.

29-летний колумбиец выступает за петербургскую команду с февраля 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года.

В текущем сезоне РПЛ Вильмар сыграл семь матчей и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос
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