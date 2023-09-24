Колосков: У Джикии произошёл спад, но он вернётся в основу

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о защитнике «Спартака» Георгии Джикии, который потерял место в основном составе «красно-белых».

«В последних матчах он действительно стал играть ниже того уровня, который показывал последние несколько лет. Было видно, что у Джикии произошел какой-то спад», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

При этом функционер считает, что предпоследний матч Джикия провел отлично, поэтому скоро он должен вернуться в стартовый состав.

В текущем сезоне 29-летний капитан «Спартака» появился на поле в восьми играх во всех турнирах и получил две желтые карточки.

На данный момент основной парой центральных защитников «красно-белых» в матчах РПЛ являются Срджан Бабич и Алексис Дуарте.