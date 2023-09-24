Агент высказался об игровом времени защитника «Спартака» Джикии

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался об игровом времени своего клиента.

Шпинёв отметил, что все решения по стартовому составу принимает главный тренер команды, который сейчас отдаёт предпочтение другим футболистам. По словам агента, конкуренция — это то, с чем может столкнуться любой футболист.

«Джикия — состоявшийся качественный и опытный футболист, здесь нет никаких проблем. Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

В текущем сезоне 29-летний Джикия провёл за «Спартак» восемь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.