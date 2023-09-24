Романцев прокомментировал информацию, что он может войти в совет директоров «Лукойла»

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал информацию о том, что может войти в состав совета директоров «Лукойла».

«Ничего не знаю об этом. Раз об этом сказал Анзор Кавазашвили - обращайтесь к нему. Со мной никто не связывался», - передает слова Романцева Sport24.

Напомним, что компания «Лукойл» является владельцем «Спартака».

После девяти сыгранных матчей «красно-белые» набрали 16 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок в чемпионате страны подопечные Гильермо Абаскаля проведут против самарских «Крыльев Советов» в воскресенье, 1 октября.