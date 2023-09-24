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«Спартак» и «Ростов» могут принять участие в Кубке РПЛ слухи

24 Сентября 2023 • 13:15 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

В феврале 2024 года состоится товарищеский футбольный турнир, который пройдёт в ОАЭ.

Ранее о планах проведения соревнования рассказал президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

По сведениям портала «РБ Спорт», двумя участниками Зимнего Кубка РПЛ станут «Спартак» и «Ростов». Сообщается, что турнир продлится 15 дней (1 по 15 февраля).

Как отметил источник, ссылаясь на «РИА Новости Спорт», помимо двух российских команд, участниками станут два местных клуба из ОАЭ. Однако если зарубежные коллективы не примут участие, то их могут заменить «Урал» и «Сочи».

В прошлом году победителем Зимнего Кубка РПЛ стал «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Зимний Кубок РПЛ
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