Домашний стадион московского «Спартака» сменит название в начале 2024 года.

Как сообщает портал «РБ Спорт», нынешний стадион «красно-белых», который имеет название «Открытие Банк Арена», с 1 января 2024 года будет именоваться «Лукойл Ареной».

Напомним, в конце текущего года у «Спартак» истекает контракт с банком Открытие, который на данный момент владеет правами на нейминг стадиона. Договор между сторонами не будет продлен, так как ранее банк ВТБ выкупил акции Открытие.

Стадион «Спартака» был торжественно открыт 5 сентября 2014 года. Вместимость одной из лучших российских арен составляет 45 360 человек.