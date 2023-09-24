«Пари НН» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги «Пари НН» на домашнем стадионе примет «Оренбург». Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на игру.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Зе Турбо.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Башич, Марин, Вера, Обухов, Мансилья.

Матч между «Пари НН» и «Оренбургом» состоится сегодня, 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.