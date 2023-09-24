Федун: «Джикия — капитан! Он всегда был основой «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о защитнике «красно-белых» Георгии Джикии, который потерял место в основном составе.

«Купили Бабича, который в принципе выглядит хорошо. Это спорт. Тут всегда существует конкуренция. Хотя, на мой взгляд, Джикия — капитан! И он всегда был основой «Спартака», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 29-летний Джикия появился на поле в шести матчах Российской премьер-лиги и получил одну желтую карточку.

За девять туров «Спартак» набрал 16 очков и на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.