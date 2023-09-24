Корниленко: «Рахманович полностью адаптировался, понял требования тренерского штаба»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об игре полузащитника самарской команды Амара Рахмановича.

В текущем сезоне боснийский футболист провёл за «Крылья Советов» восемь матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. По мнению Корниленко, Рахманович полностью адаптировался в самарской команде, за которую выступает с сентября прошлого года.

«Он полностью адаптировался, понял требования тренерского штаба и понял, чего ждать от каждого игрока. Думаю, дело в сыгранности, времени, адаптации к чемпионату. Сейчас нашли ему место, где он наиболее полезен», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Напомним, что в девяти турах РПЛ «Крылья Советов» набрали 18 очков и сейчас возглавляют турнирную таблицу.