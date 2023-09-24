Чавес рассказал об адаптации в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился комментарием о своей адаптации в новом клубе.

Напомним, 27-летний мексиканец пополнил состав «бело-голубых» в минувшее трансферное окно.

«Адаптация в команде проходит хорошо. «Динамо» — команда со своими идеями. Надеюсь, я адаптируюсь в «Динамо», как можно быстрее, чтобы помочь команде», — приводит слова Чавеса «Чемпионат».

Чавес принял участие уже в четырех играх «Динамо» и записал в свой актив один голевой пас.

За девять туров подопечные Марцела Лички набрали 15 очков и сейчас находятся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.