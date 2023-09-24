Прогноз на матч «Факел» - «Рубин» от Бубнова

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился мнением о заключительном матче девятого тура Премьер-лиги между воронежским «Факелом» и казанским «Рубином».

«1:1. Битва будет серьёзная, ведь «Рубин» борется за выживание. Будет равная игра с большим количеством единоборств. Домашний фактор определяющим здесь вряд ли будет, жду ничейного исхода», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч пройдет на стадионе в Воронеже в понедельник, 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.