Сергеев - об игре с «Локомотивом»: «Сейчас это самый важный матч для «Зенита»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался касательно предстоящего поединка против столичного «Локомотива» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«Большая игра. «Локомотив» обновился по сравнению с прошлым сезоном. Ну, а для нас на данном отрезке это самая главная игра, в которой надо побеждать», - приводит слова нападающего «Матч ТВ».

Поединок состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 24 сентября. Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.