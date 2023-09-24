Игрок «Зенита» Сергеев: «У Дзюбы и Изидора будет особая мотивация»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о мотивации Вильсона Изидора и Артёма Дзюбы в предстоящей игре девятого тура РПЛ, в которой петербургская команда примет на своём поле «Локомотив».

«У Дзюбы, как и у Изидора, в воскресенье будет особая мотивация? Думаю, да — такие моменты у него наверняка остались», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Напомним, что игрок «Локомотива» Дзюба ранее выступал за «Зенит», а форвард «Зенита» Изидор по-прежнему принадлежит московскому клубу, выступая за «сине-бело-голубых» на правах аренды.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 24 сентября. Начало — в 16:30 по московскому времени.