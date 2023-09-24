Глава РПЛ: «Зимний кубок пройдёт в феврале в Абу-Даби»

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался относительного того, когда состоится Зимний кубок РПЛ.

«На следующей неделе все объявим, завершаем переговоры. Зимний кубок будет в Абу-Даби в феврале. Про точные даты и участников скажем на следующей неделе», - передает слова Александра ТАСС.

Напомним, что прошлый розыгрыш турнира проходил с 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Триумфатором стал московский «Спартак». «Народная команда» под руководством Гильермо Абаскаля оказалась сильнее «Сочи», «Ростова» и «Краснодара».