Гафин: «Желаю Захаряну заиграть в старте «Реал Сосьедада»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о бывшем игроке команды Арсене Захаряне, перешедшем минувшим летом в испанский «Реал Сосьедад».

«Я за Арсена переживаю. Он - хороший парень, динамовец, но по поводу его здоровья ничего сказать не могу. Желаю, чтобы он играл в старте и верю в это. Вера крепка!» - цитирует руководителя «РИА Новости».

Напомним, что Арсен присоединился в «Реал Сосьедаду» минувшим летом. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник провел три поединка, в которых не отметился голевыми действиями.