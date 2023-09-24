Алаев: «Краснодар» заслуженно занимает своё место»

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев поделился мнением об игре «Краснодара» в первой половине нынешнего сезона.

«Краснодар» изменился. Мы привыкли его видеть немного другим. При новом тренере он поменялся. Команда заслуженно занимает свою позицию. Удивляет, что так надежно они играют в обороне», - приводит слова Александра «Спорт-Экспресс».

После восьми проведенных матчей краснодарский коллектив набрал 18 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем поединке «быки» на домашнем стадионе примут екатеринбургский «Урал».