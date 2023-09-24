Корниленко — об игре с «Сочи»: Салтыков провёл не лучший свой матч

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об игре нападающего команды Никиты Салтыкова в текущем сезоне.

«Считаю, что успехи не вскружат ему голову. С «Сочи», если не брать гол, тоже был не лучший для него матч, потому есть куда развиваться и к чему стремиться», — приводит слова функционера Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний игрок появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором четырех голов и двух ассистов.

«Крылья Советов» одолели «Сочи» в девятом туре РПЛ и временно возглавили турнирную таблицу, набрав 18 очков.

В следующем туре самарский коллектив встретится со «Спартаком».