Петржела: «Я полностью уверен в том, что «Зенит» обыграет «Локомотив»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле «Локомотив».

Чешский специалист заявил, что не сомневается в победе «Зенита». По мнению Петржелы, в своих последних матчах «Зенит» набрал хорошую форму и должен обыграть «железнодорожников».

«Я полностью уверен в том, что «Зенит» обыграет «Локомотив». Думаю, что этот матч будет очень принципиальным. Дзюба будет мотивирован. Конечно, трансфер Изидора придаст огня этому матчу», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 24 сентября. Начало — в 16:30 по московскому времени.