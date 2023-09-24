Кайо пропустит матч «Краснодара» с «Уралом»

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао не сможет помочь своей команде в предстоящей игре с «Уралом». Об этом сообщил агент футболиста Нето Хеновес.

Ранее появилась информация, что бразилец выбыл до конца первой части сезона из-за травмы.

«Кайо не сыграет в матче с «Уралом», его не будет. Правда ли, что он выбыл до конца года? Обратитесь в клуб с этим вопросом, все детали только там», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кайо сыграл в семи матчах во всех турнирах и записал в свой актив один забитый гол.

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Уралом» пройдет в воскресенье, 24 сентября. Начало игры — в 19:00 по столичному времени. Текстовая трансляция события будет доступна на портале LiveResult.