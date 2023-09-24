Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался в преддверии матча 9-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют против «Зенита».

«Я считаю, за счёт организации игры и хорошей игры в обороне «Локомотив» не должен давать пространства и разбежаться игрокам «Зенита», потому что команда в хорошей форме находится сейчас. У «Локомотива», я считаю, тоже в линии атаки есть и быстрые игроки, и способные индивидуально решить момент. В атаке «Локо» не уступает, но важно сыграть ещё и в обороне», — сказал Гуренко.

Встреча 9-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив» состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало – в 16:00 мск.