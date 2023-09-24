Мостовой: «Бабич — просто топ, неудивительно, что он усадил на скамейку Джикию»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о новичке московской клуба, защитнике Срджане Бабиче.

Эксперт похвалил сербского футболиста за уверенную игру. По мнению Мостового, для РПЛ Бабич — очень солидное приобретение.

«Бабич — просто топ, я ещё с самого начала сказал, что через пару матчей он будет основным защитником «Спартака». Неудивительно, что Бабич усадил на скамейку Джикию», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» минувшим летом из испанской «Альмерии». В составе «красно-белых» 27-летний защитник успел провести три матча и забить в них два мяча.