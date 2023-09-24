Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Бабич — просто топ, неудивительно, что он усадил на скамейку Джикию»

24 Сентября 2023 • 11:12 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о новичке московской клуба, защитнике Срджане Бабиче.

Эксперт похвалил сербского футболиста за уверенную игру. По мнению Мостового, для РПЛ Бабич — очень солидное приобретение.

«Бабич — просто топ, я ещё с самого начала сказал, что через пару матчей он будет основным защитником «Спартака». Неудивительно, что Бабич усадил на скамейку Джикию», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Бабич перешёл в «Спартак» минувшим летом из испанской «Альмерии». В составе «красно-белых» 27-летний защитник успел провести три матча и забить в них два мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Георгий Джикия Срджан Бабич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.09.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
2.23 3.40 3.50
Видео
24.09.23 в 16:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.47 4.80 7.00
Видео
24.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.30 3.70 2.19
Видео
24.09.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.67 4.00 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
12:11 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: «Рахманович полностью адаптировался, понял требования тренерского штаба»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Чавес рассказал об адаптации в «Динамо»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Факел» - «Рубин» от Бубнова
11:57 · Россия. Премьер-лига
Сергеев - об игре с «Локомотивом»: «Сейчас это самый важный матч для «Зенита»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Ловчев выбрал лучшего игрока «Спартака» в дерби с «Динамо»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Сергеев: «У Дзюбы и Изидора будет особая мотивация»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Глава РПЛ: «Зимний кубок пройдёт в феврале в Абу-Даби»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Желаю Захаряну заиграть в старте «Реал Сосьедада»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Получилось перезагрузиться во время паузы на сборные, выдохнули»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Алаев: «Краснодар» заслуженно занимает своё место»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Корниленко — об игре с «Сочи»: Салтыков провёл не лучший свой матч
11:27 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Я полностью уверен в том, что «Зенит» обыграет «Локомотив»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Кайо пропустит матч «Краснодара» с «Уралом»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Бабич — просто топ, неудивительно, что он усадил на скамейку Джикию»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Колосков - об игре «Спартака» и «Динамо»: «На уровне лучших матчей в Европе»
Все новости
Рекомендуем