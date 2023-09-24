Колосков - об игре «Спартака» и «Динамо»: «На уровне лучших матчей в Европе»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о поединке девятого тура Премьер-лиги, в котором «Спартак» встречался с «Динамо». «Красно-белые» одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Игра на уровне лучших матчей в Европе. И то, в топ-лигах порой слишком много бессмысленных перекатов мяча, муторный футбол, смотреть не хочется. А тут невозможно было оторваться до последней секунды», - приводит слова Колоскова «Р-Спорт».

«Спартак» одержал победу благодаря единственному голу полузащитника Тео Бонгонда. После девяти туров «красно-белые» набрали 16 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.