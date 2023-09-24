Бубнов назвал точный счёт матча «Ростов» - ЦСКА

В матче девятого тура чемпионата России «Ростов» встретится с московским ЦСКА. Об этом поединке высказался бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов.

«1:1. У «Ростова» дела идут неважно, дома надо побеждать. Но всё же думаю, что «армейцы» не уступят, иначе окажутся в той же ситуации, что и «Локомотив», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Матч «Ростова» против ЦСКА состоится сегодня, 24 сентября, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают 12-е место, а гости – седьмое.