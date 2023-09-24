Дьяков: Никто не может быть фаворитом в игре с «Зенитом»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Локомотива» в рамках девятого тура РПЛ.

«Когда кто‑то играет с «Зенитом», то никто не может быть фаворитом, плюс петербуржцы играют дома. «Локомотив» непонятно в какой форме находится, команда идет очень туго и нестабильно», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что сейчас «сине-бело-голубые» прибавляют с каждой игрой и после неудачного старта становятся похожи на ту самую чемпионскую команду.

Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет 24 сентября и начнется в 16:00 по столичному времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.