Бубнов сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Урал»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Краснодаром» и «Уралом» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«2:0. «Краснодар» сохраняет лидерство, игроки не скрывают желания побороться за чемпионство. Игра в целом у них сбалансированная, скамейка неплохая. Есть хорошие шансы на очередную победу», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 24 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.