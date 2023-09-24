Гафин: «Мы приложим максимум усилий для того, чтобы Тюкавин на долгий период остался игроком «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном продлении контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

Напомним, действующее соглашение 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до середины 2024 года.

«До завершения контракта Константина ещё достаточно времени. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы Тюкавин на долгий период остался игроком своей родной и любимой команды — московского «Динамо», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 11 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.