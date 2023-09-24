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Дьяков: «Локомотив» сам не знает, на что может претендовать, команду лихорадит

24 Сентября 2023 • 10:30 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
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Через 4 ч. 16 мин.

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о перспективах «Локомотива» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Локомотив» всегда ставит самые высокие задачи. В нынешней ситуации, мне кажется, они сами не знают, на что могут претендовать, команду сильно лихорадит, и она нестабильна», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 12 очков за восемь игр и сейчас находится на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Сегодня, 24 сентября, «железнодорожники» на выезде сыграют с «Зенитом». Встреча должна стартовать в 16:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Виталий Дьяков
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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