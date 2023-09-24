Федун: «Спартак» практически имеет два состава»

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о составе команды в нынешнем сезоне.

«Команда практически имеет два состава. Да, были проблемы с определением, кто будет играть. Но теперь Абаскаль, похоже, определился. Думаю, что команда будет идти вперед», - передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

В последнем поединке спартаковцы отпраздновали минимальную победу над «Динамо» со счетом 1:0. После девяти туров Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице.