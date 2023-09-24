Тихонов — о матче «Пари НН» — «Оренбург»: «Думаю, на данный момент соперники примерно в равном положении»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ между «Пари НН» и «Оренбургом».

По мнению эксперта, обе команды сейчас находятся в хорошей форме, поэтому явного фаворита в этой игре нет.

«Оренбург» отлично проводит последние матчи — ничья с ЦСКА, обыграны «Сочи» и «Локомотив». Похожая ситуация сейчас сложилась и у «Пари НН» — три матча уже не проигрывает команда Юрана. Думаю, на данный момент соперники в этом матче примерно в равном положении», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Пари НН» — «Оренбург» состоится сегодня, 24 сентября. Начало — в 14:00 по московскому времени. Отметим, что прямо сейчас нижегородцы опережают своего соперника в турнирной таблице РПЛ на три очка.