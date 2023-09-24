Медведев: «В «Зените» каждый может сыграть вместо Малкома»

Александр Медведев, который является председателем правления петербургского «Зенита», рассказал о том, почему «сине-бело-голубые» не подписали замену бразильцу Малкому.

«Почему не удалось найти замену Малкому? Всё что хотели - сделали. Почему? В «Зените» каждый может сыграть вместо Малкома», - приводит слова Александра «Чемпионат».

Малком покинул петербургский клуб в летнее трансферное окно. Лучший нападающий минувшего сезона Премьер-лиги перебрался в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма сделки составила 60 миллионов евро. Цвета «Зенита» южноамериканский форвард защищал с 2019 по 2023 год.