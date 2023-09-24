Агент Селюк считает, что «Зенит» уверенно обыграет «Локомотив»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о предстоящем матче девятого тура РПЛ, в котором «Зенит» встретится с «Локомотивом».

По мнению эксперта, петербургская команда одержит уверенную победу.

«Зенит» выиграет дома, и я бы даже взял фору на победу хозяев — минус 1», — приводит слова Селюка «СпортКП».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 24 сентября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент «сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ и опережают восьмых «железнодорожников» на пять очков.