Титов: «На Джикии рано ставить крест»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии в команде. Капитан проигрывает конкуренцию новичку Срджану Бабичу.

«Рано ставить крест на Георгии. Джикия, конечно, остается квалифицированным защитником, но тут столкнулся с конкуренцией. Здесь уже нет места сентиментам», - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Георгий провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку. Срок действующего трудового договора 29-летнего защитника с «красно-белыми» рассчитан до середины 2024 года.