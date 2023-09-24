Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов: «На Джикии рано ставить крест»

24 Сентября 2023 • 09:38 Комментировать

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о ситуации защитника Георгия Джикии в команде. Капитан проигрывает конкуренцию новичку Срджану Бабичу.

«Рано ставить крест на Георгии. Джикия, конечно, остается квалифицированным защитником, но тут столкнулся с конкуренцией. Здесь уже нет места сентиментам», - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Георгий провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку. Срок действующего трудового договора 29-летнего защитника с «красно-белыми» рассчитан до середины 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Егор Титов Георгий Джикия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.09.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
2.23 3.40 3.50
Видео
24.09.23 в 16:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.47 4.80 7.00
Видео
24.09.23 в 19:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.30 3.70 2.19
Видео
24.09.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.67 4.00 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
10:09 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о матче «Пари НН» — «Оренбург»: «Думаю, на данный момент соперники примерно в равном положении»
10:05 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» признались, что очень огорчены поражением от принципиального соперника
10:00 · Россия. Премьер-лига
Гафин: «Спартак» тянул время
09:52 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «В «Зените» каждый может сыграть вместо Малкома»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк считает, что «Зенит» уверенно обыграет «Локомотив»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Титов: «На Джикии рано ставить крест»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Зенит» фаворит в матче с «Локомотивом»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Федун отреагировал на победу «Спартака»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Изидор: «Выложусь на все 100 в матче с «Локомотивом»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Лещенко: «Динамо» будет в середине таблицы»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Российские звёзды футбола едут в провинцию
09:05 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич подвёл итоги дерби «Спартак» - «Динамо»
08:46 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотиву» нужны очки в матче с «Зенитом»
08:41 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский поблагодарил вратарей «Спартака»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Спартак» закономерно победил «Динамо»
Все новости
Рекомендуем