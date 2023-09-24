Тихонов: «Зенит» фаворит в матче с «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ, в котором «Зенит» примет на своём поле «Локомотив».

По мнению Тихонова, в действиях футболистов «Локомотива» прослеживается нервозность. «Зенит» же, как считает эксперт, постепенно находит свою игру и является фаворитом предстоящей встречи.

«Есть определённая нервозность в действиях игроков («Локомотива»), несмотря на их общепризнанный класс и уровень. «Зенит» же плотно вошёл в колею, лидеры команды оправдывают свой статус. Здесь питерцы определённо фавориты на своём поле», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 24 сентября. Начало — в 16:30 по московскому времени.