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Тихонов: «Зенит» фаворит в матче с «Локомотивом»

24 Сентября 2023 • 09:31 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
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Через 6 ч. 17 мин.

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ, в котором «Зенит» примет на своём поле «Локомотив».

По мнению Тихонова, в действиях футболистов «Локомотива» прослеживается нервозность. «Зенит» же, как считает эксперт, постепенно находит свою игру и является фаворитом предстоящей встречи.

«Есть определённая нервозность в действиях игроков («Локомотива»), несмотря на их общепризнанный класс и уровень. «Зенит» же плотно вошёл в колею, лидеры команды оправдывают свой статус. Здесь питерцы определённо фавориты на своём поле», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 24 сентября. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Андрей Тихонов
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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