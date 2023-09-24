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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун отреагировал на победу «Спартака»

24 Сентября 2023 • 09:23 Комментировать

Экс-президент столичного «Спартака» Леонид Федун высказался о победе «народной команды» над «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Тео Бонгонда.

«Игра тяжелая. Но хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем. Это важно. Если бы Промес был поудачливее, счет мог бы быть крупным. Всех спартачей поздравляю! Двигаемся вперед», - передает слова Федуна «Спорт-Экспресс».

После девяти туров чемпионата России спартаковцы набрали 16 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ команда Гильермо Абаскаля встретится с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Леонид Федун
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