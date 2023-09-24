Изидор: «Выложусь на все 100 в матче с «Локомотивом»

Форвард петербургского «Зенита» Вильсон Изидор дал комментарий касательно предстоящего матча против московского «Локомотива» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«Очень жду матч, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями. Обещаю, что выложусь на все 100. Если смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно», - передает слова французского нападающего пресс-служба «сине-бело-голубых».

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.