Лещенко: «Динамо» будет в середине таблицы»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко после поражения «бело-голубых» от «Спартака» (0:1) в матче девятого тура РПЛ высказался о перспективах своей любимой команды в нынешнем сезоне.

«Думаю, «Динамо» будет в середине таблицы», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

В девяти турах текущего розыгрыша чемпионата России динамовцы набрали 15 очков и расположилось на пятом месте в турнирной таблице. «Спартак» же опережает «бело-голубых» на один балл и идёт четвёртым.

Свой следующий матч команда Марцела Лички проведёт 1 октября против грозненского «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.