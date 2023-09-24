Хлусевич подвёл итоги дерби «Спартак» - «Динамо»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о вчерашнем поединке против «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

«Хороший матч, много зрителей, приятно было играть. Рад, что выиграли, рад, что не пропустили. Не боялись играть на сто процентов, играли, старались выиграть. Все получилось», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

Единственный гол в прошедшем матче забил полузащитник Тео Бонгонда.

После девяти туров «Спартак» набрал 16 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.