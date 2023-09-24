Булыкин: «Локомотиву» нужны очки в матче с «Зенитом»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«У «Локомотива» сейчас не самое лучшее настроение после поражения от «Оренбурга», команде нужны очки, так что нас ждёт очень интересный матч», - передает слова Дмитрия «РБ Спорт».

«Зенит» примет «Локомотив» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 24 сентября. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.