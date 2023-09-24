Зиньковский поблагодарил вратарей «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре вратарей команды в поединке девятого тура Премьер-лиги против «Динамо». «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Тео Бонгонда.

«Максименко нас выручил - было три момента, Селихов тоже. Так получилось, что Селя в первом тайме выручил и заменился, а во втором - выручал Макси. Оба помогли. Большое спасибо им за это», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Благодаря вчерашней победе спартаковцы набрали 16 баллов после девяти туров. «Красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.