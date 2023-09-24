Дьяков: «Спартак» закономерно победил «Динамо»

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о вчерашнем дерби между «бело-голубыми» и «Спартаком». Встреча завершилась победой «народной команды» со счетом 1:0. Гол забил полузащитник Тео Бонгонда.

«Спартак» забил быстрый гол и играл по счёту на контратаках. Чего не хватило «Динамо», чтобы взять хотя бы очко? В слишком прагматичный футбол они играли. «Спартак» победил, всё закономерно», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

После девяти туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. «Динамо» имеет на своем счету 15 очков и занимает пятую позицию.