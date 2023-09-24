Чавес: «Динамо» хочет стать чемпионом, это наша цель»

Мексиканский хавбек «Динамо» Луис Чавес пообщался с журналистами после поединка девятого тура Российской премьер-лиги против «Спартака». «Бело-голубые» потерпели поражение со счетом 0:1. Единственный мяч забил полузащитник Тео Бонгонда.

«Мы создаём много моментов, но не можем забить. В итоге пропускаем один - и всё. Мы хотим стать чемпионами, это наша цель. Предстоит длинный путь, есть время, чтобы исправиться», - передает слова легионера Metaratings.ru.

После этого матча «Динамо» опустилось на пятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, пропустив вперед «Спартак».