«Я ему голову оторвал бы!»: Быстров устроил разнос игроку «Динамо»

Экс-игрок сборной России и ряда топ-клубов РПЛ, а в настоящий момент футбольный эксперт Владимир Быстров раскритиковал полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса после матча со «Спартаком».

«Чавес «привёз» гол. Если бы он включился, то без проблем бы догнал Бонгонда. Я считаю, что это его гол. Я ему голову оторвал бы в раздевалке за такие вещи. Руками он машет!» - передает слова Владимира «Матч ТВ».

Напомним, что столичное дерби прошло на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилось минимальной победой «красно-белых» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Тео Бонгонда. Благодаря этому успеху «Спартак» поднялся на четвертое место в таблице РПЛ.