Быстров: «Джикия потерял место в «Спартаке»

Экс-полузащитник сборной России, а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров поделился мнением о положении защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».

«Вы видите, что Бабич лучше, а Дуарте вообще неприкасаемый у Абаскаля. Поэтому я думаю, что Джикия потерял место в «Спартаке», - передает слова Быстрова «Матч ТВ».

В последнем матче спартаковцы отпраздновали минимальную победу над «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч забил новичок «красно-белых» Тео Бонгонда.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Джикия провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку.