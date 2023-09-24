Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о результате вчерашнего дерби против «Динамо». «Красно-белые» одержали победу со счетом 1:0, единственный гол забил Тео Бонгонда.

«Важно, кто как распоряжается своими шансами. «Красно-белые» забили, «бело-голубые» - нет. Счет на табло. Матч был равный. Но имеем то, что имеем. Важнейшие три очка. Идем дальше», - приводятся слова Титова на страницах «Спорт-Экспресса».

После победы «Спартак» имеет в своем активе 16 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо» с 15 очками располагается на пятой строчке.