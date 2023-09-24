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В «Пари НН» оценили результаты команды

24 Сентября 2023 • 07:22 Комментировать

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался касательно выступления своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Для команды девятое место - средний уровень. Он в целом хороший, но мы хотим быть выше - цели амбициозные. Задача - от каждой игры брать по максимуму», - передает слова Мелика-Гусейнова издание «Известия».

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги «Пари НН» на домашнем стадионе встретится с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Давид Мелик-Гусейнов
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