В «Пари НН» оценили результаты команды

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался касательно выступления своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Для команды девятое место - средний уровень. Он в целом хороший, но мы хотим быть выше - цели амбициозные. Задача - от каждой игры брать по максимуму», - передает слова Мелика-Гусейнова издание «Известия».

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги «Пари НН» на домашнем стадионе встретится с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.