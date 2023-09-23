Соболев – о своём ассисте: «Бил по воротам – попал в Тео»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам в телеграм-канале «красно-белых» после победы над «Динамо» в девятом туре РПЛ и пошутил над своим ассистом на Тео Бонгонда. Легионер «Спартака» в итоге стал единственным автором гола в вечернем матче.

«Снова я с вами, снова победа в дерби над «Динамо», спасибо за великолепную поддержку, столько народа было. Хотел бы сказать про свою голевую передачу. Бил по воротам и попал в Тео, поэтому всех с победой, Москва сегодня… болельщики напишут в комментариях какая», - сказал футболист в видеозаписи.

Ранее мы сообщали, что Соболев по статистике стал лучшим центрфорвардом РПЛ по количеству отданных ассистов. Их у него с начала прошлого сезона набралось девять.