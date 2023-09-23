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Соболев отреагировал на первое место «Крыльев Советов»

23 Сентября 2023 • 22:22 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
01.10 16:30

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на первое место самарских «Крыльев Советов» в РПЛ. Напомним, что самарцы делят его с «Краснодаром» после сегодняшней победы над «Сочи» (2:1), а «Спартаку» в 10-м туре ехать играть в Самару.

«Это футбол, всё что угодно может быть. Ребята молодцы, и я иногда смотрю их игры. В Самаре будет очень тяжело», - рассказал Соболев «Матч ТВ», добавив, что особых чувств от возвращения в город на Волге у него не будет.

Напомним, что в третьем матче девятого тура РПЛ «Спартак» обыграл с минимальным счётом столичное «Динамо». Соболев сделал голевой пас на Тео Бонгонда, который и забил единственный гол в игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Александр Соболев
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